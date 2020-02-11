Вашингтон, , 06:57 — REGNUM $700 млн заложены в проекте бюджета США на 2021 финансовый год как сумма для борьбы с Россией. Такое положение содержит документ, опубликованный на сайте Белого дома.

Деньги направят на помощь странам Европы, Евразии и Центральной Азии. Кроме этих средств, американские власти хотят дополнительно выделить $24 млн на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены профинансировать содействие «передачи власти в Венесуэле» суммой в размере $205 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп США пообещал новые санкции против России