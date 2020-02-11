Санкт-Петербург, 11 февраля 2020, 06:50 — REGNUM Командующий Королевских ВМС Таиланда адмирал Луечай Руддит 10 февраля посетил учебный центр ВМФ России в Санкт-Петербурге. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Руддит, находящийся в России с 6-дневным визитом, 10 февраля провёл переговоры с главкомом ВМФ России адмиралом Николаем Евменовым. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в здании Главного Адмиралтейства.
После этого таиландская военная делегация посетила Военный учебно-научный центр ВМФ России «Военно-Морская Академия», где познакомилась с организацией учебного процесса. Адмирал Руддит обсудил с российским командованием перспективы обучения в российском учебном центре военных моряков Таиланда.
Напомним, программа визита в Россию командующего Королевских ВМС Таиланда предполагает посещение городов Санкт-Петербург, Москва и Новороссийск.