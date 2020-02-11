Вашингтон, , 06:37 — REGNUM Вспышка коронавируса, которая в настоящий момент охватила Китай, будет побеждена в апреле этого года. Такой прогноз сделал президент США Дональд Трамп, 10 января сообщают журналисты из пресс-пула американского лидера.

Глава Белого дома считает, что вспышка прекратится из-за «жары», которая, по его словам, убивает подобный вирус. Трамп добавил, что у США «хорошее положение» для противодействия коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Дональд Трамп после общения с лидером КНР Си Цзиньпином написал в своем Twitter, что уверен в победе Китая над вирусом.

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