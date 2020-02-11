Вашингтон, , 06:32 — REGNUM В России рассчитывают на поддержку других стран для созыва «пятёрки» основателей Организации Объединённых Наций (ООН), сообщил 10 февраля посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на приёме, посвящённом Дню дипломатического работника.

«Народы вправе требовать от своих правительств, чтобы усилия по укреплению мира не ослаблялись, а наращивались», — объяснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент России Владимир Путин предложил провести в текущем году встречу лидеров стран-основательниц ООН (России, Великобритании, Китая, США и Франции) по мировым проблемам.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что инициатива была поддержана в Китае и Франции. Вместе с тем, Кремль пока не получил ответы США и Великобритании.

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