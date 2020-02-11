Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является самым большим поклонником президента США Дональд Трампа. Такое мнение выразил американский лидер в ходе выступления в Белом доме.

«Думаю, мой самый большой фанат во всем мире — генсек Столтенберг, глава НАТО», — заявил Трамп.

По его словам, Столтенберг в течение 20 лет не мог выбить дополнительные расходы на оборону со стран-членов альянса. Однако благодаря действиям Трампа участники НАТО стали больше выделять средств.

«Иногда союзники делают вреда больше, чем враги. Потому что от врагов ты этого все-таки ожидаешь, верно?», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал, что страны — члены НАТО должны расходовать не менее 2% от национального ВВП на оборону. Сам Трамп считает, что Соединенные Штаты слишком много тратят денег на альянс.