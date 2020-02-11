Дублин, , 05:47 — REGNUM На досрочных парламентских выборах, проходивших в Ирландии 8 февраля, победу одержала оппозиционная либеральная партия «Фианна Файл». Об этом 11 февраля сообщает Reuters.

По итоговым результатам голосования, победившие либералы получили 38 из 160 депутатских мандатов. На втором месте оказалась национал-республиканская партия «Шинн Фейн» с 37 мандатами. Правящая консервативная партия «Фине Гэл» проиграла обоим своим главным конкурентам, получив 35 депутатских мандатов. «Зелёные», лейбористы и социал-демократы получили в парламенте соответственно 12, 6 и 6 мест.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Ирландии за 160 мест конкурировали 17 партий, выдвинувшие 531 кандидата.