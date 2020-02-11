Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Обеспокоенность действиями двух российскими космических аппаратов «Космос-2542» и «Космос-2543», якобы «преследующих» американский спутник-разведчик USA-245, высказал в интервью журналу TIME командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд.

По словам Рэймонда, «Космос-2542» сразу после выхода на орбиту в ноябре прошлого года начал приближаться к американскому спутнику. В середине января, после отделения от головного российского аппарата малого спутника-инспектора «Космос-2543», последний также присоединился к слежению за американским USA-245.

Генерал отметил, что иногда расстояние между объектами достигало около 160 километров. Командующий подчеркнул, что американские власти расценивают подобные действия как нетипичныме и вызывающе беспокойство. По его мнению, это может спровоцировать опасную ситуацию в космосе. Рэймонд добавил, что США уже выразило Москве озабоченность в связи с данной ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля верховный главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил, что космические аппараты, принадлежащие России и КНР и проводящие маневры рядом со спутниками стран Запада, являются для последних угрозой.

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