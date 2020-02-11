Псков, , 05:07 — REGNUM Совместные учения ВДВ России и Сил спецопераций ВС Белоруссии пройдут 18−21 февраля на территории Псковской области, 11 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Это будут первые в 2020 году совместные российско-белорусские тактические учения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии. Они пройдут на полигонах Завеличье и Струги Красные.

С российской стороны в них будут участвовать более 350 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, а также два вертолета Ми-24, восемь вертолетов Ми-8 и четыре самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России. С белорусской — около 80 военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста.

Командовать учениями будет командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплия.

Прибытие белорусских десантников ожидается 11 февраля, после чего будет сформировано сводное подразделение.