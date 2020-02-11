Берлин, , 04:57 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в скором времени сложить с себя полномочия и не баллотироваться на пост канцлера ФРГ.

«Я отношусь к этому решению с уважением и приняла его к сведению. Я сожалею и понимаю, что оно ей далось нелегко», — сообщила Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Напомним, Крамп-Карренбауэр объявила о готовности покинуть руководящий пост в партии в связи со скандалом вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Там местная фракция ХДС выступила, по сути, единым фронтом с «Альтернативой для Германии» — вместе они выбрали премьер-министра от либералов Томаса Кеммериха.

Такая коалиция вызвала немало вопросов к христианским демократам: ситуации, когда премьер-министр федеральной земли получает свой пост благодаря голосам правых популистов, еще не было в истории Германии.

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