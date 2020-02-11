Пекин, , 04:45 — REGNUM Свыше 200 иностранных предприятий, ведущих свою деятельность в Китае, пожертвовали на борьбу с коронавирусом более 1,32 млрд юаней ($189 млн), сообщили 10 февраля в Ассоциации корпорацией с иностранным капиталом Китая.

В их число вошли Siemens, Microsoft, Mercedes-Benz и Deloitte наряду с прочими. Данные компании жертвуют еду, питьевую воду, лицевые маски, средства дезинфекции и прочие материалы ежедневного пользования и первой необходимости. Кроме того, они передают противовоспалительные препараты, обезболивающие и прочие лекарства, а также оборудование.

В частности, одна лишь компания AB InBev China поставила в качестве помощи материалов на сумму 11 млн юаней, включая оборудование для дезинфекции и стерилизации госпиталю «Лэйшньшань» в Ухане, который стал вторым вновь построенным временным госпиталем.