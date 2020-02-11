Вашингтон, , 03:39 — REGNUM Власти американского штата Нью-Гэмпшир не выявили попыток вмешаться в систему первичных выборов (праймериз), которые должны состояться 11 февраля. Об этом заявил губернатор штата Дэвид Скэнлан на пресс-конференции.

«Мы не осведомлены о каких-либо ощутимых попытках внедриться в базу данных избирателей Нью-Гэмпшира или попытках взлома нашего сайта», — заявил он.

Скэнлан добавил, что пока с системой не произошло ничего такого, что могло бы повлиять на результат праймериз.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января президент США Дональд Трамп пошутил, что Демпартии необходимо обвинить Россию в сбое при подсчете голосов на кокусах в штате Айова. Таким образом американский лидер поиронизировал над сбоем компьютерной программы, отвечавшей за подсчет голосов на кокусах Демократической партии.

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