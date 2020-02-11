Вашингтон, , 03:23 — REGNUM Уровень поддержки экс-вице-президента США Джо Байдена, участвующего в праймериз американский Демократической партии, упал до 17% после кокусов в штате Айова. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ipsos по заказу Reuters.

Согласно их данным, в настоящее время рейтинг Байдена составляет 17%. Он, по данным опроса, занимает второе по популярности место среди демократов. На первом месте находится сенатор Берни Сандерс с 20% поддержки респондентов. На третьем месте расположился американский медиамагнат Майкл Блумберг, не получивший на кокусах в Айове ни одного голоса. Его поддержали 15% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам кокусов в штате Айова первое место занял Пит Буттиджич, набрав 564 012 голосов. Второе место занял Берни Сандерс — за него проголосовали 562 497 человек. Джо Байден не показал выдающегося результата — ему досталось четвертое место с 341 172 голосами.