Сан-Сальвадор, , 02:47 — REGNUM Президент Сальвадора Найиб Букеле потребовал от парламента утвердить правительственный заём в размере $109 млн, пригрозив силой разогнать законодательное собрание, если его план не будет реализован. Об этом 10 февраля сообщает телеканал BBC.

Букеле пытается получить крупную ссуду, чтобы использовать деньги на борьбу с преступностью, однако столкнулся с сопротивлением оппозиции в парламенте. В минувшее воскресенье президент прибыл к депутатам с группой вооруженных солдат и заявил, что у них будет только семь дней на принятие решения.

«Если эти бесстыдные люди не согласятся с предложением о территориальном контроле, мы соберем вас здесь снова в воскресенье», — сказал он демонстрантам, которые собрались у здания парламента.

«Если бы мы хотели нажать кнопку, мы бы нажали кнопку, — продолжил Букеле. — Но я попросил Бога, и Бог сказал мне: терпение, терпение, терпение. Все эти ублюдки вылетят за дверь 28 февраля (2021 года)».

Напомним, выборы в парламент Сальвадора должны состояться в феврале следующего года. По словам Букеле, до этого времени нет необходимости использовать насилие.

Заёмные средства президент планирует направить на закупку оборудования для служб безопасности Сальвадора, в частности на приобретение вертолета, транспортных средств и создание системы видеонаблюдения. По мнению оппозиции в парламенте, президент должен предоставить больше сведений о предстоящих приобретениях, чтобы принять соответствующее решение.