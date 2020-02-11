Вашингтон, , 02:15 — REGNUM Число пострадавших военнослужащих армии США в результате ракетного удара Ирана по базе в Ираке 8 января достигло 109 человек, сообщает пресс-служба Пентагона.

«В настоящее время у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 76 из пострадавших уже вернулись к службе.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после обстрелов базы Соединенных Штатов в Ираке американский лидер Дональд Трамп заявил об отсутствии погибших и пострадавших среди военнослужащих США. Однако в конце января телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники заявила о 64 пострадавших.

Читайте ранее в этом сюжете: В США насчитали более 100 военных, пострадавших при январской атаке Ирана