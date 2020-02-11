Киев, , 02:13 — REGNUM Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.

Отмечается, что Богдан якобы уже встречался с президентом Владимиром Зеленским по этому поводу, а также обсуждал уход со своими заместителями. Причины данного решения не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января «Украинская правда» сообщила о ссоре ключевых фигур в окружении Зеленского — Андрея Богдана и внештатного советника президента Андрея Ермака — из-за расположения чиновников на проходившей в киевском аэропорту церемонии встречи жертв крушения украинского самолета, которое произошло в Иране 8 января.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские СМИ сообщили о ссоре ключевых фигур в окружении Зеленского