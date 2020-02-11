Буэнос-Айрес, 11 февраля 2020, 02:05 — REGNUM Предварительное заключение в отношении бывшей главы государства и действующего вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер отменено Федеральной кассационной палатой республики, 10 февраля сообщает газета La Nacion.
Заключение касалось одного из дел о коррупции. Оно не было применено к Киршнер по причине наличия у нее статуса неприкосновенности сенатора.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря аргентинский суд вынес решение отменить постановление о задержании Кристины Фернандес де Киршнер до полного рассмотрения дела об укрывательстве террористов.
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