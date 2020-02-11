История вопроса

После освобождения от колониализма страны Латинской Америки попали под влияние сначала Британии, а позже – США, с которых скопировали свои политические системы. Но значительные отличия от США и неоколониальный характер новых республик привели к совсем другим результатам.

Для латиноамериканских стран характерны высокий уровень коррупции, крайняя бедность и необразованность большинства населения. Также, как правило, в этих странах военные составляют отдельную касту, имеющую мало общего с гражданскими. Всё это вкупе с зависимым от Запада положением создаёт крайне неустойчивые политические системы, для которых характерен крайний популизм и гипертрофированное отношение к главному лицу в государстве, иногда перерастающее в «вождизм».

Поскольку острые социальные проблемы, по большому счёту, никогда в этих странах не решаются, «выпуск пара» производится через возложение вины на вчерашнего народного любимца. Иногда это заканчивается военным переворотом или импичментом, иногда – судебным преследованием бывшего президента после отстранения от власти.

В 2000 году президент Перу Альберто Фухимори был обвинён в коррупции, но сбежал из страны и прислал отречение от должности по факсу. В 2005 году он был задержан в Чили и передан властям Перу, где был приговорён к огромному сроку заключения за коррупцию и нарушения прав человека. Следующий президент Перу Алехандро Толедо также обвиняется в коррупции, но скрывается во Франции.

В Бразилии также в коррупции были обвинены два президента подряд - Луис Инасиу Лула да Силва и Дилма Русеф. Да Силва был осуждён в 2017 году, а в 2018 после проигранной апелляции срок его заключения был увеличен до 12 лет. Следующий президент Дилма Русеф, была обвинена в коррупции, налоговых нарушениях и финансовых махинациях ещё в период исполнения полномочий. Что интересно, также как и да Силва, в связи с нефтяной компанией Petrobras. В 2016 году Русеф была отстранена от власти в результате импичмента. Ей грозит тюремное заключение.

Бывший президент Аргентины Кристиноа Фернандес де Киршнер в 2018 году была обвинена в коррупции и растрате государственных средств. Пока от судебного преследования её спасает статус сенатора.

