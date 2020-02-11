Вашингтон, , 02:05 — REGNUM $205 млн будет выделено в 2021 финансовом году властями США для содействия «передачи власти в Венесуэле». Об этом 10 января сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что данные средства предполагается использовать не только на политические цели, но и на сферы здравоохранения и сельского хозяйства.

Помимо этого, американские власти собираются предоставить $412,9 млн в качестве экономической помощи Колумбии, а также для на борьбу с наркоторговцев и укрепление безопасности республики. Еще $63,8 млн будут выделены Мексике на миграционный контроль и улучшения в правоохранительной системе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил венесуэльскую оппозицию в краже ею $500 млн, которые были выделены США.

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