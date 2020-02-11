Киев, , 00:36 — REGNUM Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева с целью аннулировать действие регистрационных свидетельств 48 политических партий страны. Об этом 10 февраля сообщается на странице суда в Facebook.

Речь идет об организациях, которые не представили ни одного кандидата на выборы президента Украины и выборы депутатов в последние десять лет.

Среди таких партий значатся: «Трудовая Украина», «Гражданская партия «Пора», «Социал-демократическая партия Украины», «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Блок оппозиционных сил» и ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля украинский министр юстиции Денис Малюська объявил о намерении ликвидировать указанные политические партии.

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