Киев, , 00:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет прекратить войну в Донбассе, заявил 10 февраля его помощник Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

«Я верю в то, и убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну», — сказал он.

По его словам, Украина прилагает все необходимые усилия для того, чтобы конфликт завершился. В частности, страна якобы работает в формате «нормандской четвёрки» и признаёт необходимость выполнения Минских соглашений.

Напомним, во время предвыборной гонки в 2019 году Зеленский также высказывался о необходимости завершения войны в Донбассе. Однако, став президентом, не остановил гражданскую войну на востоке Украины и создал дополнительные препятствия на пути к миру.

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