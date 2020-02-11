Бамако, , 00:19 — REGNUM Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта заявил о готовности начать диалог с радикальными исламистами для предотвращения насилия в стране, сообщает агентство Reuters.

«Почему не попробовать пойти на диалог с теми, кто, как мы знаем, руководит всем этим», — заявил он.

Кейта добавил, что число погибших от действий террористов в регионе Сахель «растет экспоненциально». По мнению малийского лидера, властям необходимо искать другие пути решения ситуации. При этом он не сообщил, каким образом будет вестись диалог с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля вооруженные силы Франции отчитались об итогах трех операций против террористов в Мали. Французским военным удалось устранить более 30 исламистских боевиков.

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