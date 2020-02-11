Дамаск, , 00:01 — REGNUM Турецкие истребители F-16 не смогли войти в воздушное пространство Сирии, так как были перехвачены истребителями Су-35 ВКС России.

Об этом 10 февраля сообщил китайский новостной портал Sohu со ссылкой на неназванные источники.

В частности, истребители F-16 ВВС Турции пытались нанести авиаудары по сирийским военным в зоне «Идлиб». Однако с базы «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия были подняты в воздух многоцелевые истребители Су-35 ВКС России.

«Российские Су-35 фактически перекрыли вход турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не позволяя им пересечь воздушную границу. Турецкие пилоты были вынуждены вернуться на свои базы», — цитирует Sohu сообщение анонимного источника.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне «Идлиб» сирийские и турецкие военные уже обменялись артиллерийскими ударами. Минобороны Турции признало гибель пяти своих военнослужащих.

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