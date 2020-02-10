Аддис-Абеба, , 23:56 — REGNUM Президент Сахарской Арабской Демократической Республики, генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали провёл переговоры с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешом на полях саммита Африканского союза в Аддис-Абебе, передаёт 10 февраля Sahara Press Service.

Как отмечается, встреча состоялась по просьбе Генерального секретариата ООН. Говоря о мирном процессе в Западной Сахаре, проходящем под эгидой Всемирной организации, генсек Фронта ПОЛИСАРИО заявил, что «сахарский народ утратил доверие к ООН и её миссии, развёрнутой на территории Западной Сахары для того, чтобы положить конец процессу деколонизации».

«Президент республики подчеркнул, что сахарская сторона не будет участвовать ни в каком процессе, который не предполагает соблюдения неотъемлемого права народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, как того требуют резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Антониу Гутерреш со своей стороны вновь заявил о приверженности ООН делу продвижения политического процесса в Западной Сахаре и выразил надежду на возможность назначить нового специального посланника по данным вопросам в кратчайшие сроки.

Как передавало ИА REGNUM, 9 февраля в столице Эфиопии открылся 33-й саммит государств Африканского союза. Одна из основных тем на повестке мероприятия — призыв к солидарности африканских стран в интересах прекращения вооружённых конфликтов на континенте в 2020 году.

В ходе саммита Африканский союз обратился к двум членам организации — Сахарской Арабской Демократической Республике и Королевству Марокко — с призывом вступить в прямые переговоры без каких-либо предварительных условий с целью урегулирования конфликта.

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