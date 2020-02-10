Донецк, , 23:47 — REGNUM Более 230 боеприпасов были выпущены украинской стороной по территории ДНР, сообщает 10 февраля Донецкое агентство новостей.

Общая масса выпущенных боеприпасов составила 0,6 т (11 ящиков). Отмечается, что режим прекращения огня украинская сторона нарушила с 3 по 9 февраля 50 раз.

На территории ДНР в результате этих атак повреждены 12 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ пять раз за сутки (9 февраля) нарушили режим перемирия в ДНР. Вечером 10 февраля они снова обстреляли посёлок шахты им. Гагарина в Горловке.

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