Дамаск, , 23:45 — REGNUM Турецкие военные вновь не приняли участия в совместном с российской военной полицией патрулировании зоны у сирийско-турецкой границы, сообщил 10 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Не дождавшись турецких коллег, военная полиция РФ провела самостоятельное патрулирование по нескольким маршрутам в сирийских провинциях Алеппо, Хасака и Ракка.

«В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту: Шейрек — Деллик — Касра — Арада-Кебира — Касра — Таврат — Шафкат — Деллик — Шейрек в провинции Хасеке», — сказал Боренков.

Кроме того, вертолёты армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны согласовано меморандумом от 22 октября и проводится с целью обеспечить отвод вооруженных формирований сирийских курдов от границы с Турцией.

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