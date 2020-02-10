Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Пентагон на 2021 год намерен получить больше финансовых средств на подводные лодки, стратегические бомбардировщики и наземные средства стратегического сдерживания, заявила 10 февраля журналистам и.о. главы военного ведомства США Элейн Маккаскер.

По её словам, дополнительные два миллиарда нужны на подводные ракетоносцы класса Columbia, стратегические бомбардировщики B-21, ракеты для комплексов Patriot и заатмосферных систем перехвата THAAD.

Кроме того, $11,4 млрд нужны для дальнейшей разработки и испытаний истребителей пятого поколения F-35.

При этом Маккаскер сообщила также о планах на приобретение восьми крупных надводных кораблей и двух беспилотных судов. В космосе Пентагон хотел бы увеличить свою орбитальную группировку минимум на три спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом потребовал от конгресса усилить в 2021 году финансирование разработки гиперзвукового оружия.

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