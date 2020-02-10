Хмеймим, Сирия, , 23:21 — REGNUM Российские комплексы ПВО «Панцирь» на базе Хмеймим отразили две атаки ударных беспилотников. Об этом сообщил 10 февраля руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

По его словам, оба дрона были запущены накануне вечером с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации.

Первая атака, осуществлявшаяся с северо-восточного направления, была отражена ракетным огнём на расстоянии около двух километров от базы. Вторая цель, приближавшаяся с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), была поражена в шести километрах от базы, уточнил Боренков.

Отмечается, что пострадавших в результате атак нет, материального ущерба также не нанесено, в настоящее время авиабаза функционирует в плановом режиме.

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