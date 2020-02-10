Горловка, ДНР, , 23:12 — REGNUM Украинские войска обстреляли 10 февраля район посёлка шахты им. Гагарина в Горловке (ДНР) из миномётов, сообщает Донецкое агентство новостей.

Обстрел произведён в 16:53 мск. В сторону населённого пункта украинская сторона выпустила шесть мин калибром 82 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз Горловку ВСУ обстреляли 9 февраля, выпустив по свыше 20 мин.

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