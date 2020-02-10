Донецк, , 23:05 — REGNUM Пять раз в течение суток (9 февраля) украинская сторона нарушила режим прекращения огня в ДНР, сообщает 10 февраля Донецкое агентство новостей.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, по территории ДНР украинские военные выпустили 41 боеприпас. Обстрелам подверглись районы посёлков шахты 6/7 и Доломитное, а также район «Вольво-Центра» и окрестности села Саханка.

Уточняется, что обстрел по донбассцам вели из миномётов калибром 82 мм, а также из гранатомётов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, за сутки 8 февраля ВСУ три раза нарушили режим перемирия, выпустив 16 боеприпасов по территории ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли поселок на северо-западе Горловки – Приходько

Читайте развитие сюжета: ВСУ обстреляли из миномётов окраину Горловки