Вашингтон, 10 февраля 2020, 22:58 — REGNUM Россия могла получить информацию о технологиях гиперзвукового оружия от предыдущего руководства США, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед губернаторами штатов.
По словам Трампа, в этом замешана администрация Барака Обамы.
«Могу рассказать вам, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы», — сообщил президент Трамп.
При этом президент США заявил, что в то время Соединённые Штаты не занимались разработкой гиперзвуковых ракет.
Стоит отметить, что часть своего выступления Трамп посвятил вопросу создания гиперзвукового оружия, которым уже обладает Россия и которого нет у США.
Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета на 2021 финансовый год Белый дом призвал увеличить финансирование разработки гиперзвукового оружия.
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