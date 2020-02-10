Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Россия могла получить информацию о технологиях гиперзвукового оружия от предыдущего руководства США, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед губернаторами штатов.

По словам Трампа, в этом замешана администрация Барака Обамы.

«Могу рассказать вам, как они их получили. Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы», — сообщил президент Трамп.

При этом президент США заявил, что в то время Соединённые Штаты не занимались разработкой гиперзвуковых ракет.

Стоит отметить, что часть своего выступления Трамп посвятил вопросу создания гиперзвукового оружия, которым уже обладает Россия и которого нет у США.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета на 2021 финансовый год Белый дом призвал увеличить финансирование разработки гиперзвукового оружия.

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