Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Пока с Москвой и Пекином не заключены договорённости о нераспространении ядерного оружия, Вашингтону придётся тратить деньги на его наращивание, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе публичного выступления перед губернаторами.

Трамп «В то же время Россия и Китай хотят провести переговоры с нами, чтобы остановить это сумасшествие с тратами миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие».

Тем не менее, пока соглашений нет, а потому и выбора нет — приходится «создавать самые мощные ядерные силы в мире», отмечает глава Штатов.

Напомним, Трамп сам сделал всё для уничтожения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под угрозой также находится другой российско-американский договор — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

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