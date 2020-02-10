Вашингтон, 10 февраля 2020, 22:28 — REGNUM Пока с Москвой и Пекином не заключены договорённости о нераспространении ядерного оружия, Вашингтону придётся тратить деньги на его наращивание, заявил 10 февраля американский президент Дональд Трамп в ходе публичного выступления перед губернаторами.
Тем не менее, пока соглашений нет, а потому и выбора нет — приходится «создавать самые мощные ядерные силы в мире», отмечает глава Штатов.
Напомним, Трамп сам сделал всё для уничтожения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Под угрозой также находится другой российско-американский договор — о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
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