Тегеран, , 08:19 — REGNUM 10 февраля спикер парламента Исламской Республики Иран (ИРИ) Али Лариджани заявил, что предстоящее шествие иранской нации по случаю 41-й годовщины Исламской революции будет ответом на бессмысленные высказывания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«В ответ на жесточайшие условия, которые власти США создали для иранской нации, а также невежественные замечания Трампа во время его недавнего выступления перед Конгрессом США весь иранский народ примет участие в завтрашнем шествии», — отметил спикер.

Лариджани и ряд иранских высших духовных лиц призвали к высокой явке населения на шествие, приуроченное к 41-й годовщине Исламской революции.

Напомним, что Исламская революция, возглавляемая Имамом Хомейни, установила новую политическую систему, основанную на исламских ценностях и демократии. Каждый год иранцы отмечают годовщину своей Исламской революции с 1 по 11 февраля, известную как десятидневная церемония Фаджр.