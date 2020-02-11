Тегеран, , 08:18 — REGNUM В 41-ю годовщину Исламской революции лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Хаменеи помиловал и смягчил приговоры 565 иранских заключенных. Об этом 10 февраля сообщило иранское агентство Mehr News.

По словам журналистов, глава иранской судебной власти Ибрагим Раиси направил лидеру просьбу о помиловании и смягчении наказания заключенных с учетом смягчающих обстоятельств. Приговоры выносились государственными и революционными судами, судебной организацией вооруженных сил и государственной организацией наказаний.

В ответ глава Исламской республики аятолла Хаменеи помиловал и смягчил приговоры 565 осужденных в связи с 41-й годовщиной победы Исламской революции 1979 года, которая будет отмечаться массовыми митингами по всей стране 11 февраля. Аятолла Хаменеи регулярно проводит такие мероприятия по различным торжественным случаям.