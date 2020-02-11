, 08:20 — REGNUM Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в ходе третьей международной конференции по ядерной безопасности «ICONS 2020» заявил, что Исламская Республика Иран (ИРИ) без колебаний примет любые необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Об этом 10 февраля сообщило иранское агентство Mehr News.

Напомнив о важности Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и раскритиковав иррациональную политику США, Салехи отметил, что «европейские страны несут ответственность за сохранение иранской ядерной сделки в качестве одного из ключевых соглашений». Глава организации охарактеризовал СВПД как гарант обеспечения ядерной безопасности и реализации международных усилий в Ближневосточном регионе.

Салехи также осудил безответственное и неразумное поведение правящих в США и Израиле правительств за сложившуюся в регионе ситуацию. Он также назвал террористическими действия властей США на международной арене, упомянув убийство генерал-лейтенанта Касема Сулеймани и подчеркнув серьезность подходов Ирана к любой подобной агрессии и ответным действиям.

Третья Международная конференция по ядерной безопасности (ICONS 2020) организована Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Конференция стартовала 10 февраля в Вене (Австрия).