Тбилиси, , 22:01 — REGNUM Решение Верховного суда Грузии — это шаг трусливого человека и скрывающейся за спиной прокуратуры и суда банды мечтателей, заявил лидер партии «Новая Грузия», бывший соратник экс-президента Саакашвили, комментируя приговор, вынесенный высшей судебной инстанцией бывшему мэру Тбилиси Гиги Угулава.

Он призвал все оппозиционные партии перейти в агрессивное и острое наступление на эту «банду мечтателей», которая, по мнению Вашадзе, решила прибрать к рукам всю страну, а людей изгнать из страны либо сгноить в тюрьме.

«Ни Иванишвили и никто из банды мечтателей не сможет лишить грузинский народ чести. Гиги Угулава — достойный человек, и он достойно встретил все это, а мы стоим рядом с ним», — заявил Георгий Вашадзе.

Он пообещал, что оппозиция в этом году обязательно положит конец режиму Иванишвили, и призвал всех членов правящей партии задуматься над этим и своевременно сделать правильный выбор — оставить должности и уйти из партии.

«Мы с вами обязательно покончим, где бы вы ни были. И это вам придется пойти в тюрьму за все те беззакония, которые вы творите в стране. Мы покончим с вами путем выборов, но и до выборов будет сделано очень много шагов», — пригрозил оппозиционер.

Верховный суд Грузии 10 февраля вынес решение по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси, по которому Гиги Угулава осужден на 3 года 2 месяца и 8 дней лишения свободы. Вместе с ним осуждены еще 3 бывших чиновника.