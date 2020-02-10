Тбилиси, , 21:58 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава призывает нынешние власти не тратить бюджетные средства на его доставку в места лишения свободы и заявляет, что он все вещи уже собрал и сам пойдет в тюрьму. Об этом Угулава заявил после оглашения решения Верховного суда Грузии по делу о растрате средств Фонда развития Тбилиси, по которому он был осужден на 3 года 2 месяца и 8 дней лишения свободы. Вместе с бывшим мэром в тюрьму отправятся еще 3 бывших чиновника.

По мнению Угулавы, вступать в споры с правительством олигарха Иванишвили и его судебной системой не имеет смысла, потому что это очередное несправедливое и политически мотивированные решение, но это и тот путь, который приведет к концу режима Иванишвили.

«Я не буду спорить с этим бредом. Что я собираюсь сделать? Прежде всего, твердость, минимум волнения, улыбка и максимальная концентрация на деле. Путь, который выбрала оппозиция, пугает Иванишвили. Единство оппозиции — это путь к победе, и на этом пути еще будут аресты, потому что Иванишвили совсем потерял разум на фоне давления извне и изнутри. Такими действиями он только обостряет ситуацию, но они закончатся плохо для самого Иванишвили. Если мой путь к свободе проходит через тюрьму, я готов пойти туда в третий раз», — заявил Угулава.

Он подчеркнул, что ни одно предъявленное ему обвинение не принимает, вину не признает и продолжит борьбу. Адвокаты бывшего мэра Тбилиси не исключают, что обжалуют решение Верховного суда Грузии в ЕСПЧ.