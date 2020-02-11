Тегеран, , 08:30 — REGNUM Верховный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) Сейед Али Хаменеи на встрече с командующим штабом ВВС Ирана подчеркнул важность становления Ирана более могущественным государством, чтобы иметь возможность предотвратить вспыхивание войн и положить конец всем угрозам врагов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о санкциях и проблемах, стоящих перед Ираном, лидер подчеркнул, что угрозы можно превратить в возможности, «если чиновники будут действовать бдительно». Кроме того, по словам Хаменеи, санкции могут избавить страну от зависимости от нефтяных доходов.

«Таким образом, угрозы превращаются в шансы и возможности, которые необходимо нам реализовать», — отметил верховный лидер.

Он также сообщил о некоторых «незаурядных» официальных лицах США, которые посоветовали Вашингтону не позволять Ирану развивать ненефтяные секторы экономики, чтобы экономика страны не была полностью отделена от экспорта нефти.

«Чиновники страны, особенно знатоки экономической сферы, должны быть бдительны по этому поводу», — заявил Хаменеи.

Аятолла далее отметил, что по мере усложнения инструментов и методов врагов Иран также стал более изощренным, чем раньше.

«Различные части страны теперь используют рациональные, сложные и прогрессивные методы, которые разочаровывают наших врагов», — сообщил Хаменеи.

По словам духовного лидера, страна стала намного мощнее в военной и оборонной областях, при этом Иран не угрожает какой-либо стране или нации, а наоборот, стремится к безопасности и стабильности в регионе и мире.

«Если страна слаба, она фактически соблазняет своих врагов предпринимать шаги», — отметил аятолла.