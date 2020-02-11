Тегеран, , 08:32 — REGNUM 9 февраля в Исламабаде официальные лица Ирана и Пакистана провели первое двухдневное заседание Совместной рабочей группы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) для развития сотрудничества в области связи и технологий. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

В официальном заявлении говорится, что сопредседателями встречи были секретарь Министерства информационных технологий и телекоммуникаций Шоаиб Ахмад Сиддики и заместитель министра по инновациям и технологиям Ирана Саттар Хашеми. Стороны обсудили сотрудничество в области ИКТ и создания благоприятных условий для использования преимуществ 4-й промышленной революции.

В заявлении далее сообщается, что консультативное заседание еще больше упростило использование потенциала обеих стран в области информационно-коммуникационных технологий, что привело к инициативе по наращиванию потенциала, улучшению ситуации с интернетом в регионе и дальнейшему обмену передовым опытом посредством эффективного использования технологий.

В ходе упомянутого заседания обе стороны поделились информацией о развитии своих секторов информационно-коммуникационных технологий и подчеркнули необходимость изучения опыта друг друга и дальнейшего улучшения двусторонних рабочих отношений.