Тегеран, , 08:34 — REGNUM 8 февраля на встрече со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Исламская Республика Иран готова помочь сохранить суверенитет, территориальную целостность и независимость Сирийской республики. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

В ходе встречи Зариф призвал к политическому решению как единственному способу урегулирования кризиса в Сирии. Глава МИД отметил, что только многосторонними и двусторонними переговорами можно достичь успеха в налаживании ситуации в Сирийской республике.

Кроме того, стороны обсудили последние события вокруг Сирии, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Стороны подтвердили свою готовность дальше продолжать сотрудничество в различных областях. Ожидается, что посланник ООН также проведет переговоры с другими высокопоставленными иранскими чиновниками Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.