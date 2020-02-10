Багдад, , 21:45 — REGNUM Взрыв прогремел в Ираке, передаёт 10 февраля Al Arabiya.

Уточняется, что инцидент произошёл к югу от иракской столицы — рядом с колонной военнослужащих США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на иракских военных произошло в Ираке 8 февраля. Ответственность взяло на себя ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сейчас в Ираке идёт спецоперация против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, в столице продолжаются антиправительственные протесты.

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