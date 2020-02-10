Вашингтон, , 21:23 — REGNUM Китай и Россия представляют угрозу для США, так как являются возрождающимися конкурирующими национальными государствами, сообщается в бюджете Белого дома на 2021 финансовый год, обнародованном 10 февраля.

Из опубликованного документа следует, что проблема возрождающихся конкурирующих национальных государств, таких как Китай и Россия, добавляется к угрозе исламистских террористов и транснациональной преступности.

«Бюджет отражает необходимость новой американской стратегии, которая должна соответствовать реалиям новой эры», — указано в бюджете Белого дома на 2021 финансовый год, который в США начинается 1 октября 2020 года.

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