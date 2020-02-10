Вашингтон, , 21:05 — REGNUM Американское руководство пока не видит смысла проводить личные встречи с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, передаёт 10 февраля CNN.

По данным телекомпании, американский президент Дональд Трамп заявил, что решил не встречаться с северокорейским лидером, пока не пройдут президентские выборы — то есть до середины ноября 2020 г.

Отмечается, что команда Трампа не особенно рассчитывает на успех от этих переговоров, а риск обострить ситуацию велик, что перед выборами президенту Штатов ни к чему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ким Чен Ын не раз заявлял, что недоволен политикой Вашингтона в отношении Пхеньяна, в том числе военными учениями, которые американцы проводят рядом с Корейским полуостровом.

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