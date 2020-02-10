Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Более ста американских военных получили ранения при январской атаке Ирана по базам США в Ираке, сообщает 10 февраля Reuters.

По данным Пентагона, в основном у пострадавших диагностированы ранения головы — черепно-мозговые травы.

Напомним, на рубеже 2019 — 2020 гг. между Ираном и США возникло очередное военное обострение.

Вашингтон обвинил Тегеран (проиранскую «Хезболлу») в атаке на военные базы в Ираке 27 декабря 2019 г. и 3 января 2020 г. нанёс удар по аэропорту в Багдаде, уничтожив важное лицо в командовании Корпуса стражей Исламской революции — Касема Сулеймани.

В ответ на это иранская армия нанесла ракетный удар по американским базам в Ираке 8 января. Операция была названа «Мученик Сулеймани».

Отметим, что до сих пор американская сторона давала более умеренную статистику по пострадавшим.