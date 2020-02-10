Анкара, , 20:36 — REGNUM Прошедшие в Анкаре переговоры между Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб пока не принесли никаких результатов. Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на правящую в Турции партию «Справедливости и развития».

Известно, что в переговорах участвовали заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, а также спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Напомним, что и без того непростая ситуация в сирийском Идлибе существенно обострилась. Турция так и не смогла обеспечить установление режима прекращения огня, хотя и пыталась. При этом ряд экспертов считает, что на самом деле Турция стремится отторгнуть от Сирии правинцию Идлибб и использует при этом террористов. Сирийская правительственная армия, подвергавшаяся постоянным атакам со стороны террористов, начала наступление на них и заняла ряд районов на юге провинции Идлиб. При этом в ходе боевых действий 3 февраля погибли турецкие военные.

Сегодня снова погибли турецкие военные в результатет артобстрела со стороны сирийской армии.

Турция отправил в Идлиб крупный воинский контингент с бронетехникой. Кроме того, турецкие власти утверждают, что наносят удары по позициям сирийской армии.