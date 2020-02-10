Дамаск, , 20:17 — REGNUM Турецкие вооружённые силы нанесли удары по сирийским военным в зоне «Идлиб», сообщает 10 февраля минобороны Турции.

По утверждению турецкого военного ведомства, была поражена 101 цель, а также подбит сирийский вертолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара официально признала гибель пятерых турецких солдат от артобстрела со стороны сирийских войск.

Кроме того, Турция заявила об отправке бронетехники и боеприпасов в зону «Идлиб» для укрепления турецких наблюдательных постов.

Напомним, Турция требует прекратить военную операцию против незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб.

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