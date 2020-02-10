Дамаск, 10 февраля 2020, 20:17 — REGNUM Турецкие вооружённые силы нанесли удары по сирийским военным в зоне «Идлиб», сообщает 10 февраля минобороны Турции.
По утверждению турецкого военного ведомства, была поражена 101 цель, а также подбит сирийский вертолёт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара официально признала гибель пятерых турецких солдат от артобстрела со стороны сирийских войск.
Кроме того, Турция заявила об отправке бронетехники и боеприпасов в зону «Идлиб» для укрепления турецких наблюдательных постов.
Напомним, Турция требует прекратить военную операцию против незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Идлиб.
Читайте ранее в этом сюжете: Турки заявили, что не уберут наблюдательные посты в Идлибе