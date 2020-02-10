Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Поставку Индии систем ПВО IADWS на сумму в $1,87 млрд одобрил Госдеп, сообщили 10 февраля в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности Соединённых Штатов.

Уточняется, что Индия получит, в соответствии с заказом, управляемые ракеты AMRAAM AIM-120C-7/C-8 (118 единиц), зенитные управляемые ракеты FIM-92L Stinger (132 единцы), пять радиолокационных станций AN/MPQ-64Fl Sentinel и другое вооружение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индия также сотрудничает по импорту в сфере воздушной обороны с Россией. В ноябре прошлого года она внесла $850 млн за системы ПРО С-400.

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