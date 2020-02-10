Дамаск, , 19:57 — REGNUM Трасса между провинциями Хама и Алеппо практически освобождена от террористов отрядами Сирийской арабской армии, передаёт 10 февраля телеканал Al Mayadeen.

Уточняется, что в Алеппо правительственные войска Сирии освободили 10 февраля населённые пункты Канатир и Хирбет-Джезрая.

В результате отряды САА подошли к посёлку Эль-Кумария. Заняв посёлок, они окажутся в шаге к удару с тыла по террористам, засевшим в микрорайоне Рашидин-4.

Напомним, в Алеппо 8 февраля отряды САА заняли высоты Телль-Эйс, находящиеся в 30 км от города Саракиб (провинция Идлиб). В итоге террористы были взяты в кольцо, сомкнутое отрядами сирийцев в Алеппо и в Идлибе.

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