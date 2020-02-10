Санкт-Петербург, , 19:56 — REGNUM Депутату Государственной думы от Санкт-Петербурга Сергею Боярскому («Единая Россия») сделалось «стыдно» за однопартийца, депутата Законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова. Об этом сам Боярский сообщил 10 февраля в Twitter.

Сергей Боярский

Ранее Петров предложил убрать из названия города «Санкт-Петербург» приставку «Санкт» — для экономии бумаги и быстроты письма.

«Тот случай, когда стыдно за коллегу», — заметил Боярский.

Он также предложил Владимиру Петрову, следуя той же логике, поменять имя. «Пусть тогда в паспорте напишет «Вова», так тоже будет удобнее», — заметил депутат Госдумы.

Заметим, Владимир Петров считает, что по теме переименования Санкт-Петербурга стоит организовать параллельное голосование для жителей Северной столицы в день всероссийского голосования по пакету поправок в Конституцию.

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