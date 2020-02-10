Тбилиси, , 19:23 — REGNUM Бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава осужден на 3 года и 2 месяца лишения свободы по обвинению в растрате средств Фонда развития Тбилиси на сумму 48 млн лари. Соответствующее решение без устного слушания дела вынес Верховный суд Грузии.

Дело о растрате средств Фонда развития Тбилиси для партийных интересов «Единого национального движения» перед парламентскими выборами 2012 года было возбуждено прокуратурой несколько лет назад, и Тбилисский городской суд уже вынес Угулава и еще трем проходящим вместе с ним по этому делу чиновникам приговор, по которому бывший мэр отсидел в тюрьме 1 год и 3 месяца. Но прокуратура сочла, что суд первой инстанции, а затем апелляционный суд придали преступлению неправильную квалификацию, и обжаловала это решение в Верховном суде Грузии.

В итоге высшая судебная инстанция осудила Угулава на 9 лет лишения свободы, а с учетом уже отбытого срока наказания и закона об амнистии от 28 декабря 2012 года этот срок был сокращен до 3 лет 2 месяцев и 8 дней лишения свободы. На 4 года осужден быdший руководитель Фонда развития Тбилиси Георгий Сабанадзе, а еще двое лиц — бывший заместитель мэра и бывший руководитель Мтацминдской организации «Национального движения» — на 3 года и 6 месяцев лишения свободы.