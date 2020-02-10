Анкара, , 19:21 — REGNUM Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что его страна сохранит свое военное присутствие в сирийской провинции Идлиб. Его слова приводит сегодня, 10 февраля, агентство «Анадолу».

Напомним, что власти Турции отправили в сирийскую Идлиб войсковую группировку при поддержке бронетехники. Таким образом Анкара пытается сдержать продвижение сирийской правительственной армии, которая громит террористов в Идлибе.

Не секрет, что Турция пытается любыми способами отторгнуть от Сирии часть территорий, в том числе и провинцию Идлиб. Анкара не гнушается ничем, даже поддержкой террористических группировок.