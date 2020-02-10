Анкара, , 18:54 — REGNUM Наблюдательные посты в сирийской провинции Идлиб будут продолжать функционировать, сообщил журналистам 10 февраля пресс-секретарь турецкой пропрезидентской Партии справедливости и развития Омер Челик.

По словам турецкого политика, из Идлиба военные Турции не уйдут и свои наблюдательные посты ликвидировать не намерены. Что касается переговоров с Москвой на тему обострения в Идлибе, пока Анкара ни о каких конкретных договорённостях по этому вопросу заявить не готова.

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Напомним, в провинции Идлиб неделю продолжаются столкновения отрядов Сирийской арабской армии и турецкого контингента. Обострение началось в тот момент, когда сирийские правительственные войска подошли к ключевой точке дислокации идлибских боевиков — к городу Саракибу.

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